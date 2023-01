Se non guadagni abbastanza per coprire i costi | chiudi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Uno dei ristoranti considerati migliori al mondo ha annunciato una sua futura chiusura, per “insostenibilità”. Nei conti e nell’impegno fisico ed emotivo che richiede. Il suo fondatore, René Redzepi, ha comunicato la cosa in positivo, raccontando come il progetto del ristorante evolverà in un centro di ricerca e sperimentazione, che diventerà un pop up restaurant in alcuni momenti particolari dell’anno. Abbiamo riflettuto a caldo sulla questione, sottolineando la nostra visione: che il fine dining non sia un’impresa sostenibile sul lungo periodo noi ve l’abbiamo detto mesi fa. Ma questa chiusura improvvisa, dettata più dalle perdite che dall’etica, dimostra una volta in più la nostra tesi. C’è anche un altro aspetto della vicenda sul quale ci siamo interrogati. I Paesi del Nord Europa, negli ultimi dieci anni, hanno vinto innumerevoli concorsi internazionali, e sono stati al vertice ...