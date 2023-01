Scrittrice finge il suicidio | si fa pagare il funerale e ' risorge' dopo due anni a truffa fatta

Globalist.it

L'annuncio del finto suicidio - Come detto, la figlia delladi romanzi rosa Susan Meachen aveva reso noto il suicidio della madre a causa del bullismo dei colleghi scrittori. I fan, in ...'Ho discusso su come farlo un milione di volte e ancora non sono sicura se sia giusto o meno', le prime parole pubblicate dallasu Facebook per svelare l'inganno e tornare a metterci la ... Scrittrice finge il suicidio, si fa pagare il funerale e "risorge" dopo ... È la bizzarra storia di Susan Meachen, autrice di romanzi rosa. farne le spese soprattutto i suoi fan che, ignari di tutto, avevano finanziato con una raccolta fondi i (finti) funerali e il lancio del ...La famiglia di Susan Meachen aveva parlato di suicidio "motivato" dal bullismo. Ora la donna è tornata su Facebook ma di persona è irreperibile ...