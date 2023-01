Scritte No Vax su un liceo a Torino | «Useranno la tecnologia per ridurvi in prigionia» – Le foto

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) «laperin». Ieri notte, 13 gennaio, alcuni No Vax hanno imbrattato la facciata principale delDomenico Berti di. Lesono firmate con la doppia “V” cerchiata, il simbolo degli attivisti contro i vaccini. Sulla facciata principale è stata lanciata anche della vernice rossa, la stessa utilizzata per le. Tra i messaggi si legge: «Con l’Agenda 2030 vi mentono, è sempre tutto più digitale, per domani imporre un infernale controllo totale». E ancora: «Agenda 2030 = non avrai nulla e sarai felice». L’Agenda 2030 contro cui si sono scagliati i No Vax è il programma d’azione sottoscritto nel 2015 dai governi di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di trovare soluzioni ...