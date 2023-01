Agenzia ANSA

Il puzzle dei geni che possono causare l'autismo, con le loro mutazioni, ha untassello. Il gene si chiama Caprin 1 ed e' il risultato di una ricerca internazionale, guidata dall'Universita' di Torino e dalla Citta' della Salute di Torino, con l'Universita' di Colonia. ...... considerato che tra un mese potremo goderci Ant - Man and the Wasp: Quantumania ,capitolo ... come abbiamoin Ant - Man and the Wasp . Come conseguenza di una missione fallita nel 1987 ... Scoperto un nuovo gene responsabile dell'autismo - Medicina Una ricerca ha scoperto l’efficacia di un farmaco da assumere per via orale, in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.Due noti malware RAT per Windows (StrRAT e Ratty) sono stati distribuiti mediante file poliglotti ottenuti combinando i formati MSI+JAR e CAB+JAR.