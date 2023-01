Scoperti in Grecia i resti del leggendario tempio di Poseidone Fu citato dal geografo e storico Strabone

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un’équipe di archeologi austriaci e tedeschi ha annunciato la scoperta indei probabilideldidall’anticogreco. Il santuario dedicato al dio del mare greco, riferisce la rivista scientifica “Phys”, è stato identificato nel sito di Kleidi vicino antica città di Samikon, nota anche come Samicum, in Trifilia, sulla costa occidentale del Peloponneso.citò il santuario risalente al periodo arcaico greco tra il 700 e il 480 a.C. nel suo volume enciclopedico “Geografia”, completato intorno al 20 a.C, descrivendolo come un centro cruciale di identità religiosa ed etnica che ancorò la Lega delio-attica all’interno dell’area della Trifilia, nel Peloponneso. “Gli ...