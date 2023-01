Scontri ultras | arriva la decisione del ministro Piantedosi | niente trasferte ai tifosi di Napoli e Roma

Stangata per le tifoserie di Napoli e Roma dopo gli incidenti di domenica scorsa sulla A1 . In seguito ai fatti di Badia al Pino - l'area di sosta dove si sono affrontati i due gruppi di- è arrivato un provvedimento per vietare le trasferte a romanisti e partenopei per i prossimi due mesi. Dopo l'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è arrivata la firma del ...Ma quali Un lungo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli, stop già preannunciato in questi giorni, dopo i violentitrache hanno paralizzato l'autostrada A1 lo scorso 8 ...Mano dura del questore di Verona per l’aggressione da parte di gruppetti di estrema destra nei confronti dei tifosi marocchini avvenuta dopo la vittoria della squadra africana sulla Spagna durante i m ...“Stop di due mesi alle trasferte”, l’annuncio di Piantedosi gela i tifosi azzurri. Ad annunciarlo è stato Sky, riportando alcune parole del Ministro dell’Interno Piantedosi. Dopo una settimana di disc ...