Scontri ultras A1 | Piantedosi | “Stop 2 mesi trasferte tifosi Napoli e Roma”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) –trasull’A1,alleper idiper due. E’ la misura annunciata dal ministro dell’Interno Matteo, aggiungendo che non si tratta di misure alternative “a misure individuali per responsabilizzare i singoli autori”. “Adotterò un provvedimento, probabilmente oggi pomeriggio – dice nel corso di un punto stampa a Trieste – , che valorizzerà l’istruttoria, l’analisi fatta dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive” con qualche “provvedimento di prevenzione per i prossimi dueper quanto riguarda ledelle tifoserie di”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Dopo un singolare balletto durato quasi una settimana, il Viminale ha preso la sua decisione in merito ai graviall'autogrill sulla A1 tradi Napoli e Roma. Entrambe le tifoserie dovranno disertare le trasferte per un po'. Non solo i responsabili degli incidenti che per qualche ora hanno tagliato ...Stangata per le tifoserie di Napoli e Roma dopo gli incidenti di domenica scorsa sulla A1. In seguito ai fatti di Badia al Pino - l'area di sosta dove si sono affrontati i due gruppi di- a breve è atteso un provvedimento per vietare le trasferte a romanisti e partenopei per i prossimi due mesi. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi durante una ...Dopo un singolare balletto durato quasi una settimana, il Viminale ha preso la sua decisione in merito ai gravi scontri all’autogrill sulla A1 tra ultras di Napoli e Roma. Entrambe le tifoserie ...(ANSA) - VERONA, 14 GEN - Il Questore di Verona, Ivana Petricca, ha disposto 15 Daspo a carico di altrettanti giovani, di cui 13 riguardano l'aggressione a tifosi marocchini che ...