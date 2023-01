Scontri tra tifosi | Piantedosi | ufficiale lo stop delle trasferte per gli ultrà di Roma e Napoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il ministro dell'Interno Matteoha disposto "la chiusura, per due mesi da oggi, dei settori ospiti degli stadi dove le società sportive SSCe ASdisputano gli incontri in ...

Il Sole 24 ORE

Violentia Lützerath , in Germania,polizia e attivisti per il clima . Secondo un portavoce delle forze dell'ordine, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e pietre contro gli agenti, che hanno ...... secondo quanto riferisce un portavoce della polizia di Aquisgrana , sono scoppiati '... Una vicenda anche politica perché causa di un forte contrastoi gruppi ambientalisti come Greenpeace ... Germania, scontri tra ecologisti e polizia nella miniera di carbone. Greta Thunberg attacca i Verdi Il presidente ucraino pone l'accento sullo scontro interno tra esercito russo e il gruppo dei mercerani di Wagner sulla conquista di Soledar. Il capo dell'Aiea Grossi andrà in Ucraina la settimana ...Violenti scontri a Lützerath, in Germania, tra polizia e attivisti per il clima. Secondo un portavoce delle forze dell’ordine, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e pietre contro gli agenti, che ...