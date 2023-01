Scommesse | punta sul 5-1 del Napoli sulla Juve e vince 36 750 euro

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - Il clamoroso successo di ieri sera delntus per 5-1 ha permesso una super vincita alle. Una sconfitta del genere per i bianconeri - segnala l'agenzia Agimeg - non accadeva da circa 30 anni in campionato ed era quindi difficilissima da ipotizzare soprattutto nelle proporzioni del risultato. Ma non è stato così per un bravo e fortunato scommettitore, che ha creduto nell'inaspettato successo dei partenopei. Lo scommettitore ha infattito 350, presso l'agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma, propriovittoria per 5-1 delntus. La giocata - sottolinea Agimeg - ha fruttato una super vincita di 36.750

Dopo la sconfittona in Carabao Cup, Guardiolaalla vittoria , fermarsi qui contro i cugini vorrebbe dire sfilarsi due scarpe e proseguire a tentoni. E il City non è alla pari dello United, non ...Il Codaconsgli occhi sul Grande Fratello Vip: per il reality show di Alfonso Signorini guai in vista dopo ... in realtà molte volte su questi reality show vengono fattelegali e a volte ...Roma, 14 gen. – (Adnkronos) – Il clamoroso successo di ieri sera del Napoli sulla Juventus per 5-1 ha permesso una super vincita alle scommesse. Una sconfitta del genere per i bianconeri – segnala l’a ...Lo spettacolo della 18ª giornata di Serie A non finisce certo con Napoli-Juventus. Anzi, quello è stato solo l'antipasto. Per seguire al meglio tutte le altre sfide ecco l'analisi di Pengwin, il tipst ...