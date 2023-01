Sci | Sofia Goggia cade nel superG a St Anton | la bergamasca sta bene Trionfa la Brignone

(Di sabato 14 gennaio 2023) Mondiali. La campionessa, con il pettorale 14 , stava segnando il miglior tempo. Successo numero 21, invece, per Federica, diventata così l’italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo.

Goggia ha così preferito evitare rischi, considerato che la settimana prossima a Cortina sono ... record assoluto per lofemminile ...Lofemminile ci regala un'altra grande soddisfazione. Federica Brignone vince il Supergigante di ... staccandoGoggia, oggi protagonista di una caduta senza conseguenze. Federica Brignone, 32 ... LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2023 in DIRETTA: Brignone vicina alla vittoria, caduta per Sofia Goggia ST.ANTON (AUSTRIA), 14 GEN - Sofia Goggia domani non prenderà parte al secondo supergigante femminile di Coppa del mondo a St.Anton (Austria). È una scelta precauzionale, fa sapere la Fisi. La bergama ...Sofia Goggia, dopo la caduta rimediata oggi, ha scelto di essere cauta e di saltare il SuperG di St. Anton in programma domani, domenica 15 gennaio ...