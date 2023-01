Sci | Coppa del mondo | Brignone vittoria numero 21

Adnkronos

Lofemminile ci regala un'altra grande soddisfazione. Federica Brignone vince il Supergigante di Sant Anton. E' il successo numero 21 che la rende l'italiana più vincente di sempre indel mondo,......il 50/o podio indel mondo che avevo fatto a Kranjska Gora. Sono veramente soddisfatta non solo della gara ma per come ho sciato, del mio atteggiamento e di quello che sto facendo sugli- ... Sci, Coppa del Mondo oggi: Brignone domina SuperG. Goggia cade Domenica 15 gennaio (ore 11.15) andrà in scena il secondo superG femminile di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Le atlete si fronteggeranno nuovamente sulla pista ...SANKT ANTON - Come comunica la Fisi, Sofia Goggia non gareggerà domenica nel secondo Super G sulla "Karl Schranz". Dopo la caduta rovinosa in gara-1, la bergama ...