Sci | Cdm | Goggia salta per precauzione il secondo superg di St Anton

(Di sabato 14 gennaio 2023) St., 14 gen. - (Adnkronos) - Sofianon prenderà parte aligante femminile di Coppa del mondo in programma domenica 15 gennaio sulla pista di St.. La bergamasca, caduta nel corso deligante di oggi sulla 'Karl Schranz' quando era in lizza per la vittoria, è stata sottoposta presso la clinica 'La Madonnina' di Milano dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri ad una risonanza magnetica e ad una Tac al ginocchio destro, i quali non hanno rilevato alcun danno.non gareggerà domenica per, la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni in vista delle gare del prossimo fine settimana a Cortina.

Agenzia ANSA

Mattia Casse di nuovo sul podio. L'azzurro ha chiuso al 3° posto la discesa libera di Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del mondo dialpino. Successo per il norvegese Aleksander Kilde, che bissa in 1'43 14 la vittoria di 24 ore prima in SuperG, conquistando la decima affermazione nella specialità. Seconda piazza per lo svizzero ...... senza danni apparenti, visto che si e' subito rialzata, ma con comprensibile generale apprensione visti i precedenti dell'atleta che gareggia con la mano sinistra fratturata, nel primo superG di... Sci: cdm; lesione alla coscia per azzurro Giovanni Franzoni St. Anton, 14 gen. – (Adnkronos) – Sofia Goggia non prenderà parte al secondo supergigante femminile di Coppa del mondo in programma domenica 15 gennaio sulla pista di St. Anton. La bergamasca, caduta ...Federica Brignone ha vinto il SuperG a St. Anton per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Sci: le parole dell'azzurra.