Sci | Brignone domina il SuperG di St Anton | caduta per Goggia

(Di sabato 14 gennaio 2023) SKI WORLD CUP 2019/2020. Rosa Khutor (RUS), Federica(ITA), 02/02/2020, Photo Gabriele Facciotti/PentaphotoST.(AUSTRIA) – Ventunesimo successo in carriera per Federica. La prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo di sci alpino si è aggiudicata ildi St., in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo Sofia, Marta Bassino ed Elena Curtoni. Scesa con il pettorale numero sei e all’ottavo successo in una specialità di cui detiene la coppa, la valdostana ha condotto una prova sontuosa chiudendo la gara “sprint” (pista accorciata a causa della copiosa nevicata dei giorni scorsi, ndr) con il crono di 1’00?21. Il successo, che le vale anche il 51esimo podio in carriera ...

Federicatrionfa nel SuperG di St. Anton, in Austria, valido per la Coppa del mondo femminile dialpino. Nella gara che ha sostituito la discesa libera, annullata per le avverse condizioni meteo, ...Successo numero 21 per l'azzurra Federica- diventata così l'italiana piu vincente di sempre in coppa del mondo staccando Sofia Goggia - che con un finale fulminante ha dominato in 1.00.21 il primo superG di St. Anton. Alle sue ...Sabato all’insegna della velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino, con le donne impegnate nel superG di St. Anton, in Austria, e gli uomini invece di scena nella discesa libera di Wengen, in Svizz ...Brividi sulla pista di St. Anton, dove si è disputato un superG valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Sofia Goggia è infatti caduta lungo il tracciato austriaco, proprio mentre si sta ...