Sci Alpino | Super-G femminile St Anton | trionfo di una straordinaria Federica Brignone | cade Sofia Goggia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Unadomina il primo-G di St., e una settimana dopo aver conquistato il suo 50° podio va a prendersi anche il ventunesimo successo in Coppa del Mondo. Una prova velocissima da parte della classe ’90 azzurra, con nessuna delle avversarie in grado di rimanere sotto il mezzo secondo di ritardo. In seconda posizione la sorprendente svizzera Joana Haehlen, che finisce davanti alla connazionale Lara Gut-Behrami. Buona prestazione anche da parte di Marta Bassino, che riesce a piazzarsi nelle prime 10: è ottava a +1.03. Non soddisfatta della sua prestazione Elena Curtoni, che chiude 12esima, ma riesce a rimanere in possesso del pettorale rosso. Qualche attimo di paura per, che, si ribalta e fa un bel ...

Federica Brignone si è imposta nel SuperG di St. Anton , in Svizzera, valido per la Coppa del mondo femminile di. Nella gara che ha sostituito la discesa libera, annullata per le avverse condizioni meteo, la valdostana ha chiuso con uno stratosferico 1'00''21 , precedendo le elvetiche Johana Haehlen (+...Caduta per Sofia Goggia nel primo Super - G di St. Anton, in Austria. La bergamasca, chiamata a fare un gran tempo per superare una straordinaria Brignone, ha iniziato la sua prova a tutta, ...Una straordinaria Federica Brignone domina il primo Super-G di St.Anton e va a prendersi anche il ventunesimo successo in Coppa del Mondo.Nel frattempo giganti e soprattutto slalom a ripetizione. Così davvero lo sci alpino perde interesse: contenta la FIS, contenti tutti. 10.42 La classifica generale di Coppa del Mondo è dominata ...