Sci alpino | startlist superG St Anton 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di sabato 14 gennaio 2023) Domenica 15 gennaio (ore 11.15) andrà in scena il secondofemminile di St., prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Le atlete si fronteggeranno nuovamente sulla pista austriaca, dopo l’intensa gara-1 di sabato vinta dalla nostra Federica Brignone grazie a un ultimo settore vertiginoso in cui era riuscita a fare la differenza in maniera perentoria. Da tenere d’occhio le condizioni meteo, che potrebbero rimescolare le carte in tavola. La valdostana sogna la doppietta, ma dovrà stare molto attenta alle avversarie tra le quali anche Elena Curtoni (leader della classifica di specialità) e Sofia Goggia (reduce da una caduta e desiderosa di riscatto). Attenzione anche a Marta Bassino (pettorale rosso di gigante). Le azzurre saranno attaccate dalla norvegese Ragnhild Mowinckel, dalle svizzere ...

ST. ANTON (AUSTRIA) " Ventunesimo successo in carriera per Federica Brignone. La prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo di sci alpino si è aggiudicata il SuperG di St. Anton, in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo Sofia Goggia, Marta Bassino ed Elena Curtoni.

Sofia Goggia, dopo la caduta rimediata oggi nel SuperG sulla "Karl Schranz", in una gara che la vedeva in piena corsa per la vittoria, ha scelto di essere cauta e di saltare il SuperG di St. Anton.