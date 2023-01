Sci alpino | startlist slalom Wengen 2023 | orario | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di sabato 14 gennaio 2023) Domenica 15 gennaio andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Gli atleti si fronteggeranno nella località svizzera, che tra venerdì e sabato ha ospitato un superG e soprattutto la mitica discesa sulla pista Lauberhorn. A chiudere il fine settimana in terra elvetica saranno gli specialisti dei pali stretti, pronti a regalare un grande spettacolo a tutti gli appassionati quando ormai mancano soltanto tre settimane ai Mondiali. L’appuntamento è alle ore 10.15 con la prima manche e alle ore 13.15 con la seconda. I favoriti della vigilia sono il norvegese Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, ma nutrono grandi velleità anche l’austriaco Manuel Feller, lo svizzero Daniel Yule, il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Loic Meillard, il norvegese Atle McGrath e il ...

ST. ANTON (AUSTRIA) " Ventunesimo successo in carriera per Federica Brignone. La prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo disi è aggiudicata il SuperG di St. Anton, in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo Sofia Goggia, Marta Bassino ed ...Ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato il Soccorso. La squadra è partita subito, con il quad dell'Associazione Akja (Associazione volontari soccorso e sicurezza piste); sul posto anche ...Domenica 15 gennaio (ore 11.15) andrà in scena il secondo superG femminile di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Le atlete si fronteggeranno nuovamente sulla pista ...Uno scialpinista è stato trovato morto sotto una valanga in Val d'Aosta. Il soccorso alpino era intervenuto a punta Chaligne per una valanga. Le operazioni di ...