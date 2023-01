Sci alpino | Sofia Goggia salterà il SuperG di St Anton per precauzione

(Di sabato 14 gennaio 2023), dopo la caduta rimediata oggi nelsulla “Karl Schranz”, in una gara che la vedeva in piena corsa per la vittoria, ha scelto di essere cauta e di saltare ildi St.in programma domani, domenica 15 gennaio. La bergamasca è stata sottoposta, dal presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri, ad una risonanza magnetica presso la clinica La Madonnina di Milano e, poco dopo, a una Tac al ginocchio sinistro. Entrambi gli esami non hanno rilevato lesioni, maha scelto di tirarsi fuori perdalla gara di domani, con l’obiettivo di essere al meglio in vista delle gare del prossimo fine settimana a Cortina. SportFace.

ST. ANTON (AUSTRIA) " Ventunesimo successo in carriera per Federica Brignone. La prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo disi è aggiudicata il SuperG di St. Anton, in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo Sofia Goggia, Marta Bassino ed ...Ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato il Soccorso. La squadra è partita subito, con il quad dell'Associazione Akja (Associazione volontari soccorso e sicurezza piste); sul posto anche ...Domenica 15 gennaio (ore 11.15) andrà in scena il secondo superG femminile di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Le atlete si fronteggeranno nuovamente sulla pista ...Uno scialpinista è stato trovato morto sotto una valanga in Val d'Aosta. Il soccorso alpino era intervenuto a punta Chaligne per una valanga. Le operazioni di ...