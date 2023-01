Sci Alpino | Sofia Goggia salta il superG di domani | ferma dopo la caduta a St Anton

(Di sabato 14 gennaio 2023)non prenderà parte al secondoigante femminile di Coppa del Mondo in programma domenica 15 gennaio sulla pista di St.. La bergamasca,nel corso deligante di sabato sulla “Karl Schranz” quando era in lizza per la vittoria, è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano dal Presidente della Commissione Medica FISI Andrea Panzeri ad una risonanza magnetica e ad una TAC al ginocchio destro, i quali non hanno rilevato alcun danno.non gareggerà domenica per precauzione, la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni in vista delle gare del prossimo fine settimana a Cortina. (fisi.org)(foto@fisi.org) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

E' stata ufficializzata la start list dello slalom maschile di Wengen , valido per la Coppa del Mondo di2022/2023. Aprirà le danze Braathen seguito da Strasser e Meillard. Il primo degli italiani sarà Sala che scenderà per ottavo. Poi toccherà a Vinatzer che ha la pettorina numero 18. Gli ...La start list e i pettorali di partenza del super - G femminile di St. Anton di domenica 15 gennaio, appuntamento della Coppa del mondo di. Seconda gara sulle nevi svizzere per le atlete. La prima è stata vinta da Federica Brignone davanti alle elvetiche Haehlman e Gut - Behrami. Caduta per Sofia Goggia, che per motivi ...Domenica 15 gennaio (ore 11.15) andrà in scena il secondo superG femminile di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Le atlete si fronteggeranno nuovamente sulla pista ...Domenica 15 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Gli atleti si fronteggeranno nella località svizzera, che tra venerdì e sa ...