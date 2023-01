Sci alpino | Sofia Goggia non farà il superG di domenica 15 gennaio! Cosa è successo | arriva la spiegazione

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023)non disputerà il secondofemminile di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. La fuoriclasse bergamasca ha deciso di non presentarsi al cancelletto di partenza per la gara-2, in programma15 gennaio (ore 11.15) sulla pista austriaca. La vice campionessa olimpica di discesa libera, nonché detentrice della Sfera di Cristallo di specialità, ha optato per un turno di riposo dopo lo spavento maturato oggi in occasione del primoandato in scena in questa località, quando è caduta lasciando in apprensione i propri tifosi per alcuni istanti. Dopo due intermedi a tutta e in pieno stile garibaldino, rischiando decisamente molto e sciando sempre sul filo del rasoio,si è inclinata in ...