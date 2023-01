Sci alpino | Mattia Casse primo degli umani! Fantastico podio a Wengen dietro Kilde e Odermatt! Paris in top10

(Di sabato 14 gennaio 2023) Aleksander Aamodtconcede il bis dopo il superG e trionfa anche nella discesa di. Una prova ai limiti della perfezione per il norvegese, che ha semplicemente dipinto le sue traiettorie sulla Lauberhorn, oggi con partenza ridotta allo start della combinata. Si tratta della diciannovesima vittoria della carriera per, la seconda in discesa nel tempio di. Oggi il nativo di Bærum era semplicemente imbattibile, infliggendo distacchi elevatissimi a tutti gli avversari, dimostrandosi il migliore quasi in ogni settore della pista. Proprio come lo scorso anno al secondo posto alle spalle disi è piazzato Marco Odermatt. Lo svizzero ha commesso un errore nella parte alta con un atterraggio non perfetto sull’Hundschopf, recuperando poi nella parte centrale, ma chiudendo comunque ad ...

Mattia Casse di nuovo sul podio : l'azzurro ha chiuso al 3° posto la discesa libera di Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del mondo di. Successo per il norvegese Aleksander Kilde , che bissa la vittoria di 24 ore prima in SuperG, conquistando la decima affermazione nella specialità. Seconda piazza per lo svizzero Odermatt ,...ST. ANTON (AUSTRIA) - Ventunesimo successo in carriera per Federica Brignone. La prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo disi è aggiudicata il SuperG di St. Anton, in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo Sofia Goggia, Marta Bassino ed ...Nel giorno dell’eccellente prestazione di Federica Brignone nel superG di St. Anton (valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023) che le ha consentito di portare a casa il ventunesimo sigill ...Aleksander Aamodt Kilde concede il bis dopo il superG e trionfa anche nella discesa di Wengen. Una prova ai limiti della perfezione per il norvegese, che ha semplicemente dipinto le sue traiettorie su ...