Sci alpino | Mattia Casse | “Attaccato dall’inizio alla fine | bel podio Trovata la continuità di sciata”

(Di sabato 14 gennaio 2023)ha conquistato uno splendido terzo posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 3 sulla mitica pista Lauberhorn (anche se oggi priva della parte alta, si è scattati dal cancelletto della combinata), ha pennellato una gara sontuosa e si è decisamente superato in quella che è una delle grandi Classiche del Circo Bianco (al pari di Kitzbuehel e Bormio). Il nostro portacolori è salito sul terzo gradino delalle spalle del norvegese Aleksander Kilde e dello svizzero Marco Odermatt, riuscendo però a lasciarsi alle spalle due mostri sacri come l’austriaco Vincent Kriechmayr e l’elvetico Beat Feuz (sua ultima gara in carriera, avrebbe voluto salutare con un risultato di lusso di fronte al ...

ST. ANTON (AUSTRIA) " Ventunesimo successo in carriera per Federica Brignone. La prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo disi è aggiudicata il SuperG di St. Anton, in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo Sofia Goggia, Marta Bassino ed ...... mi son sentita un po' così perché non era facile trovare il giusto compromesso per spingere forte le curve, perché sotto girava tanto e la sensazione sotto gliera strana. Ho guardato Federica, ...Mattia Casse ha conquistato uno splendido terzo posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 3 sulla miti ...La sciatrice azzurra, Federica Brignone, ha commentato la vittoria ottenuta in Super-G a St. Anton, al 21esima in carriera in Coppa del Mondo. Queste le parole dell’italiana dopo la gara: “Era il mio ...