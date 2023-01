Sci alpino | Marta Bassino | “Avrei potuto fare di meglio” Elena Curtoni | “Sensazioni strane | si guarda avanti”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nel giorno dell’eccellente prestazione di Federica Brignone nel superG di St. Anton (valido per la Coppa del Mondo di sci2022-2023) che le ha consentito di portare a casa il ventunesimo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale,ednon sono riuscite ad andare oltre (rispettivamente) l’ottavo e il tredicesimo posto. Poco più di un secondo (1:03 per la precisione) il distacco tra Brignone e(a favore della prima, naturalmente), 1:35 invece quello tra la valdostana ed; la prova di Brignone è stata semplicemente perfetta, rendendo vani i sogni di vittoria per le rivali. Tuttavia, le due azzurre precedentemente menzionate hanno qualche rimpianto per una sciata, in entrambi i casi, al di ...