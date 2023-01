Sci alpino | Federica Brignone | “Ho stravinto la gara sotto Faccio quello che voglio | sono in fiducia”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023)ha vinto il superG di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurra si è imposta sull’accorciata pista austriaca (si è partiti dal cancelletto di riserva a causa della nevicata notturna), imponendosi con il tempo di 1:00:21 e lasciandosi alle spalle le svizzera Joana Haehlen (a 0.54) e Lara Gut (a 0.66). La valdostana ha conquistato il 21mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, portandosi a +1 su Sofia Goggia (oggi caduta) nella classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi in Coppa del Mondo. La nostra portacolori è salita sul gradino più alto del podio per la prima volta in stagione, portandosi ad appena 11 punti di distacco dalla leader Elena Curtoni nella classifica di specialità.ha espresso tutta ...