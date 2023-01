Sci alpino | Federica Brignone dispensa arte e trionfa nel superG di St Anton! Caduta per Sofia Goggia

(Di sabato 14 gennaio 2023)spettacolo sulle nevi austriache di St. Anton, centrando il primo successo stagionale nel primo dei duein programma. La valdostana è stata semplicemente perfetta, sfruttando al meglio un tracciato estremamente tecnico che ha esaltato le sue caratteristiche, riuscendo a trovare le traiettorie migliori specialmente nella pfinale e finendo con un distacco enorme su tutte le avversarie. Dopo l’inizio di stagione complicato, i primi segnali di ripresa si erano visti in slalom gigante e si attendeva solo lo squillo anche in. Lo squillo è arrivato forte e chiaro su una pista difficile, su cui è riuscita a fare la differenza. La più vicina aè la svizzera Joanna Haehlen che conferma il miglior risultato in carriera con un ...

