Sci alpino | discesa maschile Wengen 2023 oggi in tv | programma | orario e streaming

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il, gli orari e la diretta tv delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Guglielmo Bosca e Matteo Franzoso. Appuntamento, sabato 14 gennaio, a partire dalle ore 12.30. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa insu Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.

Ottima trasferta in Slovenia per alcuni atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, impegnati venerdì 13 gennaio in un Gigante FIS sulle piste di Kranjska Gora. Ha vinto in rimonta Filippo Collini, ...Buon risultato complessivo delle atlete piemontesi: settima assoluta 1",56/100 l'azzurra sestrierina Matilde Lorenzi delloClub Sestriere, ottava assoluta e quarta nel Grand Prix Italia Juniores ...Domenica 15 gennaio ritorna “Sicuri con la Neve”, Giornata Nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale in montagna, nell’ambito del progetto “Sicuri in montagna ...Grandi dislivelli e pendii con vista sul Monte Bianco. Così Courmayeur è diventata una capitale del freeride: ecco dove andare.