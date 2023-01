Sci alpino | Coppa Europa | Beatrice Sola è seconda nello slalom di Pozza di Fassa! Vince Oehlund | quattro azzurre in top10

Quella della Brignone è la vittoria numero 118 nella storia delloitaliano al femminile. Con 21 successi, la carabiniera valdostana supera i venti di Sofia Goggia che oggi è caduta e ...E sono 21! Federica Brignone è imprendibile nel superG di St. Anton e torna al successo in Coppa del Mondo: è il 21° centro per Fede, che torna a essere la più vincente azzurra salendo a +1 sulla ...Continua l’ottimo momento della squadra italiana di slalom femminile nella Coppa Europa di sci alpino: sulla pista trentina di Pozza di Fassa la giovanissima Beatrice Sola riesce a centrare finalmente ...Prima vittoria stagionale per Federica Brignone: la sciatrice azzurra si è imposta nel SuperG di St.Anton, in Austria, valido per la coppa del mondo femminile di sci alpino. La sciatrice valdostana co ...