Sci Alpino | Brignone straordinaria in superG | “Vittoria…grande baldoria!”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Capolavoro. Solo così si può definire lagara di Federicache si è presa la vittoria delfemminile di Coppa del Mondo, nella prima delle due sfide sulla “Karl Schranz” di St. Anton. A 10 mesi dall’ultima vittoria, la fuoriclasse valdostana ha fatto la differenza dall’Ice Fall in giù, sui curvoni finali in cui la carabiniera di La Salle è stata semplicemente fenomenale, pennellando traiettorie sontuose e guadagnando svariati decimi sulle avversarie, fino a concludere col tempo di 1’00”21. La detentrice della sfera di cristallo di specialità, è così diventata la quarta italiana a vincere in questa stagione, dopo Goggia, Bassino e Curtoni, ottenendo il 21esimo successo sul massimo circuito (l’ottavo in), agganciando nel computo dei podi totali quota 51, al fianco del monumento Isolde ...

ST. ANTON (AUSTRIA) " Ventunesimo successo in carriera per Federica Brignone. La prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo di si è aggiudicata il SuperG di St. Anton, in Austria, sulla pista Karl Schranz ed è ora la quarta componente della valanga rosa a vincere in stagione dopo Sofia Goggia, Marta Bassino ed