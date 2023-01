Scherma | GP Tunisi sciabola | l’Italia piazza 11 atlete nel tabellone principale | sfiorato l’en-plein

(Di sabato 14 gennaio 2023) Inizia alla grande il Grand Prix didi Tunidi per la squadra azzurra femminile. Nella giornata odierna, dedicata esclusivamente alle qualificazioni per il, le italiane recitano ruoli da protagoniste. Saranno 11 letrici italiane nela 64, a fronte delle 12 schierate in partenza. Rossella Gregorio e Martina Criscio erano già qualificate di diritto alessendo nelle 16 teste di serie per il seeding, a loro si sono dunque aggiunte durante la giornata le seguenti nove: Michela Battiston, Chiara Mormile, Rebecca Gargano, Eloisa Passaro, Michela Landi, Claudia Rotili, Mariella Viale, Giulia Arpino e Carlotta Fusetti. Battiston, Mormile, Gargano e Passaro hanno strappato il pass già ...

