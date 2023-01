Scandalo di capodanno ad Amici | nuovo retroscena | “Fatto grave” | ecco cosa pare sia successo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le ultime anticipazioni disono tra le più choc gold di sempre, sicuramente le più spiazzanti di questa edizione. Si parla die di ‘gravissimo’ che avrebbeinfuriare Maria De Filippi e i professori. Sei alunni (Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax) avrebbero combinato qualdi così pesante da meritare sfide ed espulsioni. (Da qui in poi troverete spoiler). Rudy Zerbi infatti ha squalificato Tommy Dali, mentre tutti gli altri ragazzi sono stati messi in sfida. Valeria ha perso la sfida contro Cricca, che è rientrato nella scuola dalla quale era uscito la settimana prima. Nel daytime di ieri abbiamo visto gli alunni coinvolti disperarsi per la situazione: “Con questasto rovinando il mio sogno. Ragazzi questa è una macchia indelebile. Ci siamo ...

Tag24

Mediamonitor.it ha analizzato quali sono stati, dalla mezzanotte dialle 12.30 di giovedì ... il "caro energia" (700 menzioni, 3,4%), mentre il Qatar gate, loche si è abbattuto sul ...Il 24 gennaio sarà iniziato da due giorni l'anno del coniglio d'acqua, secondo il calendario cinese per cui ilè il 22 gennaio. Per l'agenda della politica italiana sarà il giorno dello spoils system. Il 'sistema delle spoglie' - ha origine negli Stati Uniti e riguarda quella pratica politica secondo ... Cosa è successo ad Amici a Capodanno, droga in casetta L'appuntamento con il serale di Amici 22 è confermato in prime time nel corso della stagione primaverile di Canale 5. Le novità di quest'anno potrebbero riguardare i nuovi giudici dello show. Rispetto ...ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 è cominciato nel segno del Covid e della scomparsa di Papa Benedetto XVI, almeno dal punto di vista mediatico: sono ...