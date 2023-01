Sarri | ' ' Squadra intristita dal momento | ma si allena in maniera stupenda' '

Le parole di Maurizionella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo: il tecnico della Lazio ha detto la sua sul momento ......Maurizioha parlato in conferenza stampa a Formello. Dopo Lecce ed Empoli, in vista di domani, l'obiettivo è rimanere concentrati per tutta la gara COME STA LA LAZIO - 'Lagioca un ...[themoneytizer id=”99064-6] Siamo alla vigilia della trasferta di Sassuolo, dove la Lazio cercherà di ottenere la prima vittoria in questo 2023. Un avversario complicato da affrontare, anche in virtù ...Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri che domani, domenica 15 gennaio, affronterà il Sassuolo. "Vogliamo rimanere mentalmente dentro la partita per 100 minuti… Leggi ...