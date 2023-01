Sarri | «Sono incazzato Prima | alla Lazio solo un quarto posto Ora siamo quinti e sembra un dramma»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023) In conferenza stampa parla Maurizio, allenatore dellache contro il Sassuolo deve riprendere il cammino verso la Champions dopo le ultime prestazioni deludenti della squadra. Tmw ha riportato le parole del tecnico biancoceleste. «I risultati parziali lasciano il tempo che trovano, dobbiamo rimanere dentro la partita mentalmente per 100 minuti. Da anni il Sassuolo fa bene in casa, soprattutto contro squadre forti. Anche quest’anno lì stanno facendo meglio che in trasferta». Nel gioco di Dionisi molti vedono tracce di: «È sicuramente un ragazzo interessante, ha fatto benissimo a Empoli e l’anno scorso. È una scuola capitanata da De Zerbi, a ruota verrà fuori anche Pdino». Ha visto unadecisa a reagire? «Ho visto unache si è allenata benissimo. Per ...