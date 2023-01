Sarri | «Se Spalletti arriva all’obiettivo | a Napoli in futuro si ricorderanno più di lui»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizio, risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. La squadra biancoceleste sarà impegnata contro il Sassuolo domani nel lunch match e i tre punti pere i suoi sono fondamentali per rimettersi in corsa Champions. Non poteva mancare la domanda sulla schiacciante vittoria di ieri sera delche ha annichilito la vecchia signora con un sonoro 5-1. Un colpo che, come scrive Libero, hanno sentito anche le milanesi. La lotta per lo scudetto è chiusa dopo ieri sera? «Penso a mettere in ordine la mia situazione. Ilha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto.ha detto che asi ricordano di me? Se...

in conferenza stampa: 'Champions un miracolo, a Napoli si ricorderanno piùdi me'Domani sarà una partita importante per la Lazio per tenere vive le speranze per un posto in Champions ...Nel gioco di Dionisi molti vedono tracce di: " È sicuramente un ragazzo interessante, ha ...ha detto che a Napoli si ricordano di me Se arriva all'obiettivo si ricorderanno più di lui ...Lazio: le parole di Sarri “I risultati parziali lasciano il tempo che trovano, dobbiamo rimanere dentro la partita mentalmente per 100 minuti. Da anni il Sassuolo fa bene in casa, soprattutto contro s ...L'allenatore biancoceleste se la prende in conferenza stampa per una domanda sulla necessità di raggiungere il quarto posto ...