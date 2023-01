Sant’Antonio a Brancilione in Valle Imagna è anche una festa della memoria

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 gennaio 2023) È bello vedere una frazione che aspetta con gioia ladel santo al quale è dedicata una antica chiesetta, dove si vive una sagra che richiama gente da tutta la. La contrada è quella die il Santo è uno dei tre mercanti di neve: Antonio Abate, l’ultimo del trittico con Ilario e Mauro. Tutti e tre in passato arrivavano sul calendario vestendo i paesibianca coltre. Il Resegone, che domina la “conca verde” celebrata dall’abate Stoppani nel suo “Belpaese” portava quasi per tutto l’inverno il cappello di ermellino: adesso va a periodi, spesso è soltanto incipriato.è nel Comune di Corna ma come parrocchia fa parte di Locatello: in entrambi i paesi comunque laè storicamente molto sentita ed è tra quelle che inaugurano ...