Sanremo 2023 | sul compenso di Chiara Ferragni arriva una risposta alla Lucarelli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Selvaggiaaveva puntato il dito contro, dopo che l’influencer aveva rivelato la donazione dell’intero cachet diin beneficenza contro la violenza sulle donne. La presidente del D.i.Re., Donne in rete contro la violenza, Antonella Veltri rispondegiornalista. La Veltri specifica: “Le donazioni si fanno in silenzio? A dire la verità è chi usa violenza sulle donne che conta sul silenzio. Il mio commento personale è che solo chi non conosce i percorsi delle donne che attraversano il tunnel della violenza di genere può restare in silenzio o non capire quanto è importante parlarne anche attraverso la grande cassa di risonanza di una influencer”. Antonella Veltri è ricercatrice dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del ...

Chiara Ferragni annuncia che devolverà il cachet del Festival di Sanremo in beneficienza, e Selvaggia Lucarelli la critica aspramente. Che a Selvaggia Lucarelli Chiara Ferragni non vada molto a genio si sapeva già da tempo. Ora, la regina delle influencer italiane è finita di nuovo nel mirino...