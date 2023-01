Sanità | Zaratti Avs | ' rischio crac | fermare autonomia differenziata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "La verità comincia ad emergere: il sistema sanitario nazionale sta esplodendo. La situazione è talmente grave che se ci fosse una nuova pandemia il paese sarebbe spazzato via perché non sarebbe in grado di affrontare una nuova emergenza come quella del gennaio 2020". Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali Filibertodopo l'allarme lanciato dall'assessore emiliano Raffaele Donini. "Il governo cosa fa? Invece di investire risorse fondamentali per il futuro raggira cittadine e cittadini con la proposta dell'che porterebbe al brillante risultato di dividere l'Italia e con lo scopo non dichiarato di far pagare alle Regioni più deboli (quelle sud ) i costi della, lasciando le eccellenze sempre nelle solite ...