Sanità | Tpl e lotta alla povertà | intervista a Edy Palazzi | candidata al Consiglio regionale del Lazio

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 gennaio 2023) Edysi candida aldelper Fratelli d’Italia in coppia con Massimiliano Maselli per le elezioni del 2023. Ma quali sono i principali obiettivi di Edy per la regione del? Glielo chiediamo in questa, consci del fatto che sono molti i temi sensibili: dallo sviluppo economicoqualità dei servizi pubblici, dgestione del patrimonio storico e culturaletutela dell’ambiente erisoluzione dell’emergenza abitativa, argomenti di cui ha ampiamente già parlato negli incontri per ile la Capitale insieme anche a Luciano Ciocchetti e Giovanni Libanori. Sul tappeto anche le sue proposte per migliorare lae l’assistenza ...