Sanità | in Campania anziani troppo a lungo in ospedale per assenza di cure alternative

(Di sabato 14 gennaio 2023) Senza familiari che possano assisterli in casa e senza una pensione tale da poter pagare le sempre più costose rette per alloggiare in una Rsa, con unaterritoriale che fatica a prenderli in carico una volta usciti dall’, quasi un ricoverato ultrasettantenne su due inpassa in un letto d’dai 5 ai sette giorni in più rispetto a quella che dovrebbe essere la sua data di dimissioni da un punto di vista squisitamente clinico. Così, mentre gli ospedali sono sempre più in affanno per carenza di posti letto e così i pronto soccorso, costretti a far stazionare i pazienti nelle astanterie in attesa si liberi un posto in reparto, in tutta Italia ogni anno 2,1 mln di giornate di degenza devono servire a supplire le carenze di un sistema di assistenza sociale che scarica sulla ...