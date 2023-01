Sanità | 200 studenti fiorentini a lezione di medicina in teatro

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lezioni diper duecentodelle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori Machiavelli, Castelnuovo, Michelangelo, Rodolico. Cinque lezioni, di cui quella inaugurale è in programma martedì 17 gennaio dalle 9.30 alle 13.30 aldella Compagnia in via Cavour a Firenze, che saranno tenute dai professionisti iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze grazie una convenzione firmata con le quattro scuole superiori. Si tratta di lezioni che rientrano nei Progetti congiunti Percorsi per le competenze e l’orientamento e Curvatura Biomedica per l’anno 2022/2023 e che verteranno sulla riproduzione, sulle funzioni e gli organi vitali così come sul diabete, sulle malattie e sulle sindromi genetiche. Ma si parlerà anche di biomeccanica, ...