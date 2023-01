Sampdoria | nuovo comunicato del CdA | “Chi ama il club faccia qualcosa”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023)dellariguardo alla situazione societaria. Ilsi ritroverà in assemblea nei prossimi giorni. “In un momento così doloroso e triste per il calcio italiano e in particolare per il nostro, dovuto alla prematura scomparsa della nostra bandiera Gianluca Vialli, esempio di altissima umanità e professionalità che vogliamo ancora oggi ricordare, il Consiglio di Amministrazione dellaha voluto attendere qualche giorno in segno di rispettoso e doveroso riserbo prima di fornire un aggiornamento in merito ad alcuni eventi societari” si legge. “È passato un anno da quando il Consiglio è stato nominato e lo stesso è ormai prossimo alla scadenza del proprio incarico, che terminerà con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 – ...