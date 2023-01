Sampdoria | Harroui in stand by | potrebbe non arrivare per Empoli Chi gioca in mezzo?

Commenta per primo Dopo all'affare in dirittura d'arrivo per, lae il Sassuolo potrebbero lavorare anche su un altro giocatore attualmente di proprietà dei neroverdi. Si tratta di Kaan Ayhan , difensore centrale classe 1994 nato in Germania ma ...... tipo che la Coppa Italia era l'ultimo pensiero dellae che a Genova, tolto l'eroico ...hanno ingaggiato una vera e propria corsa contro il tempo per arrivare al tesseramento di. L'...Se la questione Harroui sembra essere uno degli affari fatti del prossimo calciomercato di gennaio, c’è un altro giocatore neroverde che potrebbe raggiungere presto la Sampdoria. Stiamo parlando di Ka ...Dejan Stankovic contava di avere Harroui per il match contro l’Empoli: tarda ad arrivare la fumata bianca tra Sassuolo e Sampdoria Dejan Stankovic sperava che la Sampdoria riuscisse a chiudere la trat ...