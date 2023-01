Salvini passa all' attacco sull' informativa fantasma | denuncia in sei procure

(Di sabato 14 gennaio 2023) «Rischio fino a 15 annidi carcere per aver difeso l'Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge». Con questo tweet di prima mattina Matteoannuncia la sua presenza nell'Aula Bunker dell'Ucciardone di Palermo dove è imputato nel processo Open Arms. Sono attese le testimonianze di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Ma il colpo di scena arriva dalla difesa del vicepremier. L'avvocato Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti a margine dell'udienza nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo, annuncia: «Lunedì depositerò unain seidella Repubblica, tra cui Palermo e Roma, perché ritengo essenziale evidenziare che i sospetti di cui ha sempre parlatonon erano inventati ma erano già stati evidenziati in una serie di riunioni e che addirittura ...

Spiega l'uscita diquando "scopre" " come Alice nel paese delle meraviglie " che nei ... Sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal ministro Giancarlo Giorgetti e la premieral volo nella ...... ha precisato Lamorgese, sottolineando la differenza di linea rispetto a. "La condotta del ... Si chiama la 'cometa dei Neanderthal' perchéall'incirca ogni 50mila anni e l'ultima volta ...«Rischio fino a 15 annidi carcere per aver difeso l'Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge». Con questo ...Non ci sarà la "disfida" dei nordisti in Lombardia. Non sarà composta, infatti, una lista del Comitato Nord fondato ...