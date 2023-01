Salto con gli Sci | Coppa del Mondo femminile 2023 | a Zao l’Austria vince il team event | Italia ottava

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’chiude inposizione ila Zao, tappa delladeldicon gli sci 2022/. Dopo i sei salti e i tre turni andati in scena quest’oggi, le sorelle Lara e Jessica Malsiner hanno totalizzato un punteggio totale di 496.0, mettendosi dietro Finlandia, Cina, Romania e Stati Uniti. La vittoria, come da pronostico, è andata aldi Chiara Kreuzer e soprattutto Eva Pinkeling con uno score di 624.6. Seconda la Norvegia, terza la Germania. SportFace.

