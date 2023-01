Salta la ministra Lambrecht | Scholz si perde nel labirinto dei carri armati

Leggi su formiche

(Di sabato 14 gennaio 2023) Christinedella Difesa tedesco, è vicina a lasciare l’incarico. Le dimissioni probabilmente arriveranno lunedì. Tra i possibili successori ci sono Eva Högl, commissario parlamentare speciale per l’esercito tedesco, e Siemtje Möller, sottosegretario della squadra di, entrambi socialdemocratiche. L’indiscrezione è stata riportata dai media tedeschi, che ricordano le critiche rivolte aper lo “stonato” messaggio postato sui social a fine anno, nel quale in mezzo ai fuochi d’artificio ha fatto riferimento alla guerra in Ucraina per discutere delle sue personali occasioni di crescita. Il tutto dopo che la prima mossa di sostegno a Kiev è stato l’invio di 5mila elmetti. A maggio, invece, è stata contestata per avere fatto volare in un elicottero della Bundeswehr il figlio di 21 anni, ...