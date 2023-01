Salernitana | Nicola | 'Accendiamo i neuroni | abbiamo gli stessi gol della Roma Vedremo se Ederson ha ragione '

Commenta per primo L'allenatore della, Davide, ha presentato la sfida contro l'Atalanta, partita che può essere decisiva per il suo futuro. UN'ASSENZA - 'Bronn non sta bene per la gara di domani. Tutti gli altri sono a ...QUI- Assenti gli infortunati Sepe, Maggiore e Mazzocchi.dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 4 - 1 - 2 con in porta il nuovo arrivato Ochoa e con una difesa a tre formata da Lovato,...L'infortunio muscolare occorso al difensore Bronn costringe a ridisegnare il terzetto davanti ad Ochoa. In ballottaggio Gyomber e Lovato per la sua sostituzione. Il modulo tattico sarà 3-4-2-1: Bonazz ...L'allenatore della Salernitana Davide Nicola è intervenuto, presso la sala stampa del centro sportivo Mary Rosy, nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara ...