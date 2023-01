Rugby | Top 10 2023 | Petrarca solo in testa | Fiamme Oro vittoriose in rimonta

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sono due i match odierni della decima giornata del Top 10 2022-di: ritorna in vetta solitaria il, che scappa sul 25-15 nel primo tempo e poi regola il ValoEmilia per 45-27 in una sfida che assegna il punto di bonus offensivo sia ai padroni di casa che agli ospiti. LeOro vincono in, e con bonus offensivo, contro il Colorno (che ottiene il bonus difensivo) per 32-27 dopo il 12-21 con cui si era andati al riposo. I cremisi salgono al terzo posto in classifica ed avvicinano gli emiliani, ora secondi in attesa dei posticipi di domani., i convocati dell’Italia A per il match contro la Romania A del 21 gennaio Peroni TOP10 – XI giornata Risultati e programma posticipiOrov HBS ...