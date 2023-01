Royal Family ancora in guerra? La frecciata di Kate nei confronti di Harry

(Di sabato 14 gennaio 2023) La terapia psicologica non funziona per tutti. Pare che la principessaabbia usato un’occasione pubblica per rimandare al mittente tutte le accuse degli ultimi mesi neidella, da parte del principe. Una vera e propria ondata di fango, la cui ultima puntata è la pubblicazione di un libro dal titolo L'articolo proviene da Inews24.it.

Vedi di più Diamanti e non solo: tutti gli anelli di fidanzamento dellaBrillanti, certamente. Ma anche zaffiri - i preferiti - rubini rarissimi e smeraldi impressionanti: da Diana a ...Non a caso, , l'ha incoronata it - girl dellainglese. Beatrice di York: passione cerchietto Dalle occasioni più impegnative agli eventi mondani, fino agli incontri ufficiali: per ...Da quello bombato con o senza veletta a quello a fascia o tiara con perle: è il cerchietto l'accessorio da “rubare” a Beatrice di York ...Royal family: continua la guerra tra gli eredi. Questa volta Kate risponde per le rime (ma molto elegantemente) a Harry.