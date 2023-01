Rotta balcanica | Piantedosi centra l’obiettivo | per gli irregolari sarà più difficile passare i confini

(Di sabato 14 gennaio 2023) «Riteniamo che quello delle riammissioni sia uno strumento legittimo e che sia doveroso riattivare e rafforzare. Va fatto con nostri partner. Riteniamo sia uno strumento perfettamente in linea con le norme europee e internazionali, applicato anche in modo bilaterale come con la Francia». Lo ha detto il ministro degli Interni Matteoin conferenza stampa al termine di un incontro del Comitato per la sicurezza riferendosi alle riammissioni per la “”. All’incontro con il ministro hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e il neo-prefetto Pietro Signoriello.a Trieste: «Mantenere e rilanciare le riammissioni» Serve, ha sottolineato, «mantenere e rilanciare le riammissioni, anche con il supporto di alcune ...

