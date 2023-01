Ronaldo | visita a sorpresa al Real Madrid

(Di sabato 14 gennaio 2023) In vista della partita di Supercoppa, dove ilaffronterà il Barcellona in Arabia Saudita, nuova patria calcistica di Cristiano, ...

In vista della partita di Supercoppa, dove il Real Madrid affronterà il Barcellona in Arabia Saudita, nuova patria calcistica di Cristiano, ...Infine una battuta su Cristiano, che ieri ha fattoai blancos: "E' motivato da quello che lo aspetta, credo abbia preso la decisione migliore". - foto Image - . glb/red 14 - Gen - 23 ...L'allenatore italiano ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo durante l'allenamento del Real Madrid e ha commentato il suo trasferimento all'Al-Nassr.In vista della partita di Supercoppa, dove il Real Madrid affronterà il Barcellona in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha colto l'opportunità per salutare i suoi ex compagni di squadra.