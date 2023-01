Roma-Zaniolo | il classe ’99 divide la piazza e la società

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 gennaio 2023)sta diventando sempre più un caso per la: Mourinho lo difende, i tifosi lo fischiano e lablocca il rinnovosta diventando sempre più un caso per la: Mourinho lo difende, i tifosi lo fischiano e lablocca il rinnovo. Il futuro dipende tutto dal’99. Deve ritrovare lucidità sotto porta e le prestazioni che l’hanno reso determinante prima dell’infortunio e in parte anche nella stagione scorsa. Laè divisa sull’azzurro, ma il tecnico portoghese si affida ancora a lui per provare a proteggerlo. Intanto per il rinnovo ci sarà da aspettare, se prima era una priorità ora dovrà guadagnarselo con le prestazioni sul campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.