Roma | un' avvocatessa uccisa dall' ex davanti a un ristorante

LENNESIMO FEMMINICIDIO 14 gennaio 2023 13:27, un'uccisa dall'ex davanti a un ristorante

Una 35enne di Roma è stata uccisa la scorsa notte nella Capitale dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto davanti a un ristorante di via Amelia, nel quartiere di Appio Latino. La donna, un'italiana, Martina Scialdone, è stata raggiunta dall'uomo. Prima la lite poi i colpi d'arma da fuoco che sono costati la vita di Martina Scialdone. L'uomo si è dato alla fuga ma è stato prontamente intercettato e arrestato dalla Polizia.